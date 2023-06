Xa todos sabemos que os galeóns de Indias viñan cargados de grandes tesouros desde América, pero non todos eses tesouros eran moedas nin pedras preciosas... Moitos dos alimentos que hoxe forman parte da nosa gastronomía, foron nun tempo produtos exóticos que viaxaban desde Nova España para deleitar os máis esixentes padais... Descubre cales eran eses alimentos e que pasou co tesouro de Rande nunha visita ao Museo de Meirande.

O Centro de Interpretación da Batalla e o Patrimonio Cultural de Rande ten abertas as súas portas de martes a domingo, en horario de mañá (de 11.00 a 14.00) e de tarde (de 15.30 a 19.00), para todo o público. A maiores organiza visita concertadas de grupos escolares e tamén cada último sábado de mes, en xuño será o vindeiro día 24, celebra visitas guiadas coa participación do Grupo de Teatro ADC Rande. Fanse dous pases, un ás 16.30 e outro ás 18.00 horas; a entrada é de balde, só é preciso inscribirse previamente chamando ao número de teléfono 986 458 891 ou escribindo un correo electrónico ao enderezo museomeirande@redondela.gal

Nestas visitas as persoas participantes poderán coñecer, ademais de toda a historia que rodea a Batalla de Rande acontecida en 1702, instrumentos de navegación para comprender mellor como se guiaban os barcos naqueles tempos. Como exemplo está a esfera armilar, un modelo reducido do cosmos desde a perspectiva terrestre, un aparello astronómico utilizado na Antigüidade e na Idade Media para determinar a posición dos corpos celestes e posteriormente usouse durante séculos para a navegación, xa que permitía simular o aparente movemento dos astros arredor da Terra.

Industria conserveira

O Museo de Meirande está situado nas antigas instalacións da Fábrica do Alemán, que albergaba unha industria conserveira e cuxo funcionamento tamén se explica durante as visitas guiadas. Os participantes coñecerán, entre outros trebellos, unha prensa e unha sertidora. A primeira é probablemente o máis antigo da Fábrica do Alemán que se conserva no Museo de Meirande. Fabricada por Pierron et Dehaitre, era un elemento central na elaboración de envases nas fábricas de conservas de todo o mundo, xa que permitiu o paso da elaboración manual de conservas á mecanización do traballo. O peixe poñíase en recipientes cheos de buratos, prensábase, e dos buratos saían o aceite, a salmoira e o saín.

Unha sertidora é unha máquina que serve para pechar automaticamente as latas. Este mecanismo realiza a operación de peche entre a cuberta e o corpo do envase. Estas máquinas sentaron as bases da mecanización do sector conserveiro a comezos do século XX e aseguraban a hermeticidade das latas, impedindo que a soldadura entrase no seu interior.