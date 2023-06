O remeiro porriñés Serxio Martínez Troitiño vén de facer dobre podio na 42 Regata Internacional de Gondomar en Portugal e con tal motivo foi recibido na casa consistorial polo alcalde Alejandro Lorenzo, como mostra do recoñecemento do seu pobo aos seus logros deportivos.

Serxio, que ten de 18 anos, disputou a proba lusa co seu equipo, o Remo do Miño, alzándose co ouro na categoría 4x xuvenil masculino e o bronce na 8+ absoluto masculino. Suma así dous novos recoñecementos ao seu palmarés, que pese a levar pouco tempo, medra de maneira proporcional ao esforzo deste mozo remeiro.

E é que Serxio comezou a practicar remo hai tan só dous anos e o fixo, tal e como el relata, de maneira totalmente casual, cando un compañeiro de traballo do seu pai que practicaba esta modalidade deportiva o convidou a probala e dende entón converteuse na súa paixón, a cal compaxina cos seus estudos de 2º de Bacharelato no Pino Manso.