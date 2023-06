Salvaterra de Miño acollerá a vindeira semana un obradoiro de Defensa Persoal. Unha actividade a pro da igualdade e dentro das iniciativas enmarcadas no Pacto de Estado contra a violencia de Xénero a través do Ministerio de Igualdade.

Este obradoiro impartirase o 19 e o 20 de xuño na casa da cultura de Salvaterra de Miño. Dirixido a calquer muller do Concello as inscricións, ata un máximo de 25 prazas, fanse no mail animacion@concellodesalvaterra.com.

A finalidade desta acción é ser tamén un espazo de encontro, así como de creación dunha rede social para as participantes. É unha continuación da liña de traballo que vén seguindo este Concello a través doutras campañas e accións.