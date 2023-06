O ‘skate park’ e ‘pump track’ máis completo de Galicia está na Cañiza

O Concello da Cañiza conta xa co seu novo skate park e pump track, situado na rúa Silleda, a carón da Escola de Música municipal. Trátase, segundo sinalou o seu artífice, o técnico Álex Durán, responsable das probas do DMX do festival O Marisquiño, do skate park e pump track máis completo de toda Galicia.

Responde a un deseño seguro e ao aire libre. Con esta infraestrutura, a vila conta con instalacións públicas que ofertan novas disciplinas deportivas, amais de xerar un atractivo turístico máis dentro da comarca. Suma máis de 3.300 metros cadrados para a práctica de deporte urbano, divididos no skate park (1.820 m2), o pump track (715 m2), zonas verdes (744 m2) e unha zona de acceso (26 m2). O skate park conta con diferentes tipos de planos inclinados e ramplas que ofrecen un amplo abanico de posibilidades de movementos, piruetas e acrobacias, para practicar distintas disciplinas como skate, bmx, scooter e roller. Pola súa banda, grazas ás ondulacións que compoñen o seu carril o pump track está deseñado para ter unha utilización fluída. Ademais as persoas usuarias poden realizar o percorrido co impulso da inercia, sen que teñan que dar pedaladas ou empuxe co pé. Será o vindeiro 16 de xullo cando acolla a súa primeira competición deportiva: o I Pumptrack A Cañiza, unha proba na especialidade de BTT Pump Track aprobada pola Federación Galega de Ciclismo. A Deputación de Pontevedra financiou as obras de construción desta nova infraestrutura deportiva cunha achega de 290.000 euros a través do Plan Concellos.