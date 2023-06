O alumnado do CPI de Cova Terreña, participante no Programa CA/AC: Cooperar para Aprender/ Aprender a Cooperar, vén de inaugurar a mostra “Voan versos e bolboretas” que estará exposta ao público na entrada do Concello de Baiona ata o vindeiro luns, 19 de xuño, de 11.00 a 14.00 horas

Este proxecto desenvolveuse, ao longo do curso, dentro do grupo de traballo de Aprendizaxe Cooperativa do PFPP. Os escolares de 1ºB, 4ºA, 5ºA, 5ºB, 6ºA de Educación Primaria e 1º de ESO A e B, en equipos cooperativos de aprendizaxe, elaboraron os produtos finais que forman parte da mostra. No acto de inauguración, antonte, estiveron presentes Helena Villar Janeiro, Antón Lopo e Xesús Rábade, tres persoas de relevancia no mundo da poesía, fío condutor desta exposición.