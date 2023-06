O Trofeo MRW organizado polo Monte Real Club de Yates nos últimos doce anos nas Rías Baixas revelou os nomes dos novos campións galegos de A Dos deste 2023.

Na categoría masculina, o vencedor da clase ORC foi o equipo formado por Rui Ramada e Pedro Serodio. Na clase J80 os novos campións galegos de A Dos son Andrés e Víctor Gómez, tamén, do Monte Real Club de Yates ao igual que Ramada e Serodio.

Na categoría mixta non houbo grandes sorpresas, xa que a parella ganadora é unha das que soe subirse aos podios das competicións de A Dos que se celebran en Galicia. É a formada por Jacobo Vecino e Brenda Maure, a bordo do Salaño Dos do Real Club Náutico de Vigo.

A categoría feminina, tanto en ORC como en J80 quedou este ano deserta, xa que o número de mulleres inscritas na competición non chegou ao mínimo esixido para poder formar clase e entregar o galardón á mellor parella de mulleres.