Non deixes lixo, recicla; respecta a protección do sistema dunar; evita facer buratos, teñen impacto negativo no ecosistema; recorda que as cabichas contaminan e súmate a esta campaña medioambiental difundíndoa e concienciando aos teus son as cinco premisas básicas da iniciativa lanzada polo Concello de Nigrán de cara á celebración da noite de San Xoán en Praia América, onde non faltarán as tradicionais fogueiras.

“Repitamos o reto, o mar non é un vertedoiro, fagamos ben a festa”. Baixo esta premisa o Concello nigranés lanza de novo o desafío #SanXoanSenLixo2023 motivado polo éxito desde a súa estrea no 2019. O obxectivo, novamente, é que sexa viral outra vez máis e que o areal volva a amencer completamente limpo grazas ao civismo dos participantes. A campaña de concienciación medioambiental foi presentada esta semana no areal de Panxón coa presenza do alcalde e concelleiros, representantes de entidades culturais e deportivas, empresas concesionarias como Aqualia e Cespa e outros particulares. Un ano máis, o Concello fai un chamamento á participación de particulares e entidades pedindo que cada quen suba unha fotografía ou vídeo ás redes sociais cun cartel baixo a etiqueta #SanXoanSenLixo2023. A maiores tamén se editou cartelería ao respecto na que se incide nas cinco premisas antes mencionadas. “Esta campaña foi pioneira en Galicia cando a estreamos no 2019, repetimos no 2022 despois da pandemia e o éxito foi absoluto, Nigrán é un exemplo ao respecto. Cremos que a xente, especialmente a mocidade, está cada vez máis comprometida co medio ambiente e sabe que isto inclúe tamén aos océanos, en Nigrán apelamos a esa conciencia medioambiental e non recorremos á prohibición. A festa non ten que estar enfrontada con estes principios, Praia América é un tesouro natural e é responsabilidade de todos preservala”, insiste o alcalde, Juan González, quen incide en que este ano a máxima marea alta será ás 07.45 horas, polo que é especialmente importante depositar o lixo nos contedores instalados para evitar que o mar o leve. Dende o Concello piden a colaboración de Protección Civil para que, coma o ano pasado, difunda esta mensaxe por megafonía. “Os servizos de limpeza do Concello van acudir coma sempre, pero do que se trata é de que os participantes tomen conciencia, non debemos esperar a que ninguén recolla o lixo por nós”, subliña o alcalde. O Concello de Nigrán, consciente da enorme cantidade de desperdicios que se xeran esa noite, especialmente vidro e plástico, fai un chamamento á responsabilidade de cada un para que non se contamine a area nin chegue ao mar.