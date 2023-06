A axenda cultural do Concello do Porriño para a segunda quincena de xuño vén cargada de actividades. Hoxe, a partir das 17.30 horas na AV San Salvador de Torneiros, I Festa dos Cativos con xincana de xogos e probas, contacontos e espectáculo de maxia, e ás 19.30 horas, no Círculo Recreativo Cultural, concerto Kv2211 da Orquestra Infantil e Xuvenil de Vigo.

Mañá domingo celebrarase un encontro de corais no que participarán tres agrupacións, Santa Cecilia de Coristanco, a Polifónica de Pontevedra e San Blas de Budiño, será ás 20.30 horas na Praza Arquitecto Antonio Palacios, o mesmo emprazamento onde o vindeiro mércores, ás 20.00 horas, terá lugar o Festival Fin de Curso da Escola Municipal de Música. Xornada, a do 21 de xuño na que se conmemora o Día Mundial da loita contra a ELA e con tal motivo pola noite iluminarase en verde da Casa do Concello. Xa en véspera do San Xoán a Asociación de Veciños de San Benito e San Sebastián celebrarán a súa tradicional Festa do Chouripán, será o venres 23 a partir das 18.00 horas. Ese mesmo día, Martín Camiña Ilusionista e Maga Fani levarán o seu espectáculo de maxia “Maxias e latricadas varias” á Praza Arquitecto Antonio Palacios, ás 19.00 horas. E para o vindeiro sábado, 24 de xuño, está programada unha festa fin de curso escolar, con tobogán de auga e inchables, a partir das 17.00 horas tamén na praza diante do Concello.