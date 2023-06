A localidade da Guarda acollerá os próximos días 30 de xuño, 1 e 2 de xullo a súa tradicional Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. O evento, que xa acada este ano a súa 31 edición, é a primeira cita gastronómica de prestixio da tempada de verán en Galicia e se a iso lle sumamos a súa catalogación como Festa de Interese Turístico de Galicia, obtense unha fórmula de éxito, que, ano tras ano, congrega a centos de visitantes ao redor dos diferentes pratos e especialidades elaborados por restaurantes desta vila.

Aínda que a estrela desta festa é a langosta, os visitantes poderán degustar moitas outras especialidades típicas nas que o denominador común é a calidade dos produtos ofertados.

Ademais, todas aquelas persoas que nesas datas se acheguen ata A Guarda poderán desfrutar, dentro do programa desta festa, dun completo repertorio de actividades lúdicas e culturais que fará as delicias dos maiores e tamén máis pequenos, que se complementa co atractivo turístico que ofrece a vila en calquera época do ano, con importantes recunchos de natureza e historia por descubrir.