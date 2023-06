As deportistas Uxía Fernández, Tania Dorado, Esther Dorado, Aroa Castro, Claudia Dorado, Lidia García, Nerea Dorna e Tecla Baz foron recibidas polos membros da corporación local, resaltando cada un dos responsables dos diferentes grupos municipais o esforzo, determinación, compromiso e orgullo de ter na Guarda unha equipa tan nova e que ten colleitado tantos éxitos e méritos deportivos.

Os diferentes membros da corporación entregaron un ramo de flores á tripulación xuvenil feminina do Club de Remo Robaleira, ao adestrador e a representantes da Xunta Directiva. Dende esta última, Eva Uris agradeceu o apoio amosado polo Concello da Guarda e a realización desta recepción, valorando o deporte do remo coma un deporte de gran arraigo e tradición na nosa vila, animando á rapazada a que se una ao club para a práctica do remo.

Ao remate, e como manda xa a tradición neste tipo de recepcións, a tripulación xuvenil feminina do Club de Remo Robaleira saíu ao balcón da Casa do Concello onde luciron e ondearon as bandeiras gañadas nos últimos campionatos disputados, aproveitando tamén ao final para facerse fotos cos representantes municipais, familiares e amizades.