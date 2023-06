Alba Carrín Méndez, Laura García González e Nerea Rodríguez Figueroa son as mozas que completarán a súa formación mediante a realización de prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, no ámbito rural. As tres elixiron Covelo polas tarefas laborais que ofertaba o Concello.

Alba Carrín apoiará o traballo da traballadora social para rematar o seu grao de Traballo Social; Lara as de promoción turística para completar o seu dobre grao de Turismo, Historia e Xeografía e Nerea as de administración, dereito, urbanismo e rexistro civil como colofón aos seus estudos do grao de Dereito.

Ao longo destes tres meses desenvolverán o seu traballo no Concello de Covelo e tamén serán veciñas, xa que as prácticas requerían o compromiso de residir no mesmo.

Chegadas doutros concellos e doutras provincias, ningunha das tres coñecía a beleza natural e a riqueza patrimonial de Covelo pero foi algo decisivo á hora de seleccionar este rincón da Paradanta para a súa formación.

O Campus Rural é unha iniciativa do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que o goberno local non dubidou en solicitar “xa que non só dan apoio ao traballo do persoal municipal con profesionais formados se non que promove entre a mocidade o noso concello”, explica Pablo Castillo.

A procura dun fogar para vivir estes tres meses non foi doada pero as tres aseguran que contaron co apoio do Concello e manifestan estar contentas coa súa nova residencia temporal.

Ámbalas tres poden dicir que estudaron aquelo polo que sentían vocación, agora Covelo ofrécelles unha toma de contacto co traballo diario, co real, aquel no que teñen que aplicar os apuntamentos teóricos.

Grazas a este convenio de cooperación educativa entre o Concello e a Universidade de Vigo facilítase a preparación para o exercizo profesional e a inserción laboral. “Titorizadas polas responsables destes servizos potenciarán a autodeterminación de usuarios/as e colectivos; crearán actividades turísticas e de resolución de conflitos; limitación e lexitimación dos poderes sociais; funcións promocionais da xustiza e do benestar.