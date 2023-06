A exposición “Mulleres Represaliadas no Cárcere de Tui (1936-1939) chega a Salceda de Caselas logo do seu paso por outros concellos da bisbarra como A Guarda e O Rosal. Así, a Casa da Cultura Castelao acolle dende o pasado martes esta mostra na que, a través dunha ducia de paneis, se visibiliza ás mulleres no sufrimento e represión que sufriron como presas políticas tralo golpe de estado de 1936.

A exposición e o estudo foi elaborado por Helena Pousa e por Nines Álvarez, coa colaboración da Comisión pola Memoria Histórica do Baixo Miño e a Concellería de Igualdade do Concello de Tui. A mostra estará aberta ao público ata o vindeiro venres, día 23 de xuño, e pode visitarse en horario continuado de 09.00 a 21.00 horas, de luns a venres.