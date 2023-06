Bueu ofrece un amplo programa de actividades para a cativada

A vila bueuesa presenta un amplo programa de actividades de verán dirixidos á cativada. Os nenos e nenas poderán gozar de múltiples alternativas de campus de verán durante os meses de xullo e agosto. Estes talleres desenvolvidos no municipio son promovidos por diferentes clubs e entidades culturais e deportivas, nos que tamén colabora o Concello de Bueu. O programa promovido e organizado dende a propia entidade é o ‘Concilia Bueu’, cuxa finalidade é a de ofrecer un recurso de conciliación para as familias e de educación non formal para o tempo de lecer.

Co verán a piques de asentarse, aproxímase o final do curso escolar. Por ende, a cativada dispón de máis tempo libre para gozar e divertirse. Co fin de cumprir este propósito, dende o municipio bueués ofértanse unha serie de actividades promovidas dende clubs e entidades culturais. Entre o amplo programa, pódense atopar campus de verán dedicados ao fomento da actividade deportiva, como ao remo ou á vela, e outros centrados nos talleres de música e obradoiros.

Concilia Bueu

O Concello encárgase da organización do programa, de carácter gratuíto, ‘Concilia Bueu’, o cal pechou xa pechou a inscrición e no que se agarda a participación de máis dun cento de nenos e nenas. Este levaranse a cabo entre o o 3 de xullo e o 31 de agosto en horario de mañá e terá lugar en diferentes espazos favorables para as emocións e sentimentos dos nenos e das nenas de entre 3 e 12 anos.

Retroactividades

A maioría dos campus de verán desenvólvense nos meses de xullo e agosto, pois trátanse dos meses nos que a cativada está libre, xa que remataron o curso escolar. As actividades ás que se poden acceder dende xuño son as ‘Retroactividades’, impulsadas dende a Asociación Cultural Retrouso de Cela, en colaboración co Concello de Bueu. No Torrecino de Cela os nenos e nenas nados entre os anos 2011 e 2019, poderán acceder a talleres, manualidades, xogo libre e actividades de lectura e reciclaxe, entre outras. Estes encontros efectuaranse entre o 26 de xuño e o 8 de setembro e terán un horario de mañá, dende as 09.00 ata as 14.30 horas, de luns a venres. O prezo para acceder ás ‘Retroactividades’ é de 120 euros mensuais para os non socios, existindo desconto para os que si o son. Igualmente, ofrecen outros prezos segundo os días.

Campus de verán

O 3 de xullo dan comezo múltiples campus de verán, que se estenden ata diferentes días do mes de agosto. O ‘Campamento de verano SIU 2023’ está organizado polo club de Taekwondo SIU de Bueu. Este campamento prolongarase ata o 18 de agosto e terá un horario de mañá, dende as 9.30 ata as 13.30 horas. Está dirixido a cativada de 4 a 12 anos, a cal desenvolverá actividades como rutas de sendeirismo, taekwondo, escape room, tiro con arco, orientación con balizas, manualidades... ademais de ter a posibilidade de asistir a excursións opcionais como ao parque acuático o aos karts.

Outro dos clubs que promove campus de verán é o Club do Mar de Bueu. A ‘Escola de Verán Remo 2023’ ten una duración de dous meses, rematando o 30 de agosto. As clases organizaranse en dous grupos, estruturados a partir das idades dos rapaces e rapazas e da súa categoría, e desenvolveranse os luns, mércores e venres. Está dirixido á cativada nada antes do 2014 e o seu custe é de 30 euros para as persoas socias e 40 para as que non o son. Ademais, ofertan diferentes tarifas no caso de acudir varios irmáns.

A Escola de verán do Bueu Atlético Balonmán alberga xullo e agosto. Neste campus colabora o propio Concello de Bueu, xunto con outras institucións como a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra. Cun amplo programa de actividades de multideporte, socioculturais, obradoiros e saídas, entre outros plans, a escola de verán diríxese aos nenos e nenas de entre 6 e 16 anos. As actividades serán impartidas por monitores titulados e efectuaranse no Pavillón Pablo Herbello e en zonas exteriores do municipio, cun horario de 09.00 a 14.00 horas. Igualmente, ofrecen o ‘Plan Madruga’, no cal as actividades darían comezo ás 8 horas.

A Asociación Deportiva de Fútbol Sala Bueu (ADFSB), en colaboración coa Asociación Amodiño, celebra o 5º Campus Multideporte no Pavillón Municipal de Beluso. Este campus de actividades, dirixido aos nenos e nenas de 5 a 13 anos, terá unha duración dun mes, comezando o 3 de xullo e rematando o 28. O horario será de 09.30 a 13.30 horas, de luns a venres, e o seu prezo é de 100 euros, coa posibilidade de participar en actividades externas a través dun pago extra.

O Club Náutico de Beluso realiza os ‘Cursos Vela Ligera’ durante todo o mes de agosto, cun horario de mañá (10.30-13.30 horas) e de tarde (16.00-19.00 horas). Os prezos varían en función da condición de socio, tendo que pagar estas persoas 69 euros e, as non socias, 90 euros. A maiores, débense pagar 6 euros correspondentes á licenza da federación.