O Concello do Rosal continúa coa súa axenda cultural nesta segunda quincena do mes de xuño. Mañá domingo será a quenda da Festa das Asociacións, que reunirá no parque de Pías á veciñanza para gozar de actividades variadas ao longo de toda a xornada. Haberá música de charanga, obradoiro de percusión, xincana ciclista, xogos populares e un espectáculo circense. A festa dará comezo ás 11.00 e prolongarase ata as 20.30 horas.

As asociacións contarán cun stand propio no que dar a coñecer as actividades que desenvolven ao longo de todo o ano. Á hora de comer, haberá mesas para poder facer pícnic e fomentar a convivencia. O vindeiro sábado 24, o auditorio municipal acollerá un concerto de rock a cargo de San Xerome Emiliani ás 20.00 horas e o venres 30 demostración de teatro a cargo do alumnado da Escola Municipal de Teatro no auditorio ás 21.00 horas.