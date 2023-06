Os Castelos de Soutomaior e Sobroso vólvense encher de cultura accesible e participativa este verán coa programación do ciclo “Tras as Ameas”, mediante o cal a Deputación de Pontevedra dinamiza estes espazos patrimoniais e históricos a través de actividades para todos os públicos. Concertos nos xardíns, obradoiros, contacontos ou espectáculos escénicos que inclúen maxia e circo conforman o programa que neste verán arrancará o vindeiro 27 de xuño e se prolongará ata o 29 de agosto, cun total de 13 actividades, oito delas en Soutomaior e cinco en Sobroso.

Para asistir aos espectáculos, todos gratuítos, será necesario inscribirse no formulario que as persoas interesadas poden atopar na web provincial (www.depo.gal).

Ao igual que nas anteriores edicións, as actividades enmárcanse nos ciclos Noite nos castelos, accións disciplinares nocturnas; Música con historia, concertos para público familiar; Nin príncipes nin princesas, contacontos; O teatro vén de visita!, teatro de rúa; Creando no xardín, obradoiros participativos de arte; Vaia circo este castelo!, espectáculos de circo exterior e Entre muros de maxia!, espectáculos de maxia.

O concerto Escoitando o silencio (Silentsystem), que ofrecerán Javier Otero Neira e Rut Balbís, dará o pistoletazo de saída a “Tras as Ameas” no Castelo de Soutomaior, o martes 27 de xuño ás 21.00 horas e, posteriormente, en xullo e agosto celebrarase a outra ducia de actividades.

Deste xeito, o día 4 Taller Abierto impartirá o obradoiro de arquitectura Re-coñecendo o Castelo, ás 18.00 horas no Castelo de Sobroso, mentres que o xoves 6 o mesmo colectivo ofrecerá o taller de natureza e creatividade Explorando a paisaxe ás 18.00 horas en Soutomaior. Neste castelo A Cova das Letras ofrecerá o contacontos “Frida” o día 13 de xullo ás 19.00 horas, mentres que, á mesma hora, o xoves 20 o Mago Teto protagonizará “Rock ‘n’ magic” e o día 27 a compañía Inventi Teatro escenificará !As palabras perdidas!. E en Sobroso, diante da fachada, o día 18 de xullo ás 22.00 horas, será a quenda da música, co espectáculo do grupo Caldo, a cargo de María Jorge (violín), Anaïs Barbier (voz e pandereta) e Pedro Fariñas (guitarra e gaita).

No mes de agosto, as actividades comezarán no Castelo de Sobroso o día 1 coa actuación de Golfiños no espectáculo “Silforiña” ás 19.00 horas e continuarán logo no Castelo de Soutomaior coas actividades de circo “Glamping”, a cargo de SU.MA., o día 3 ás 19.00 horas, e “Nino & Mambrú” con Nauta, o 17 á mesma hora, así como coa música de Mamá Cabra e o seu espectáculo “Paxaro amigo. Músicas para a paz”, o día 10.

Sobroso acollerá as dúas últimas actividades, o espectáculo de maxia “Superhero” de Fran Rei o 22 de agosto e os contacontos de Xarope Lulú baixo o título “Lingoreteira,” o día 29, ambos ás 19.00 horas.

As actividades no Castelo de Soutomaior serán no xardín, salvo en caso de choiva, que se traslarán á carpa ou ao interior, mentres que en Sobroso serán na zona do merendeiro, ágas o concerto previsto para o 18 de xullo, que será diante da fachada do castelo.