O C.P.A Condado de Salvaterra de Miño compite hoxe, en Arxentina, na Copa do Mundo de 2023. O club clasificouse na categoría de show de grupos pequenos grazas á súa sexta posición no Campeonato de España, disputado o pasado marzo. As doce participantes xunto co seu adestrador, Eduardo Caride, están na localidade arxentina de San Xoán para acudir a esta cita internacional no Estadio Aldo Cantoni. ‘Sharon’ será o programa responsable de representar ao noso país na categoría de small show. Na Copa do Mundo deste ano, que se celebra ata mañá, tamén participarán outros deportistas e clubs galegos. Na modalidade de libre competirán Lucas Yáñez Pérez na categoría Senior e Unai Cereijo García na categoría Xuvenil, ambos patinadores do C.P.A Maxia.