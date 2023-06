O primeiro documento escrito que fai referencia a Salvaterra de Miño como localidade foi asinado un 24 de maio do ano 991. Por iso o Concello convemora nesa data que é unha vila milenaria. Organizou “O Tesouro de Dona Urraca”, e os participantes puideron coñecer un pouco máis o orixe da vila ao tempo que se divertiron. Foi unha búsqueda do tesouro con pistas na Praza do Castelo.