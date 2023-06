Un ano máis, o Concello de Soutomaior volve organizar o programa “Hai Plan! Soutoverán”. Unha iniciativa de lecer e cultural chea de actividades, sobre todo para a mocidade, algunhas das cales xa teñen aberto o prazo de inscrición en liña, a través da web municipal. É o caso do encontro da mocidade en San Simón, campo de voluntariado internacional, “Deseñando o teu futuro” e campamento de inmersión lingüística en inglés nos Peares.

Do 11 ao 14 de xullo celebrarase o encontro da mocidade en San Simón, do que poderán participar persoas de 12 a 17 anos. O prazo para inscribirse permanece aberto ata o 15 de xuño, a mesma data que para o resto de actividades agás para o campo de voluntariado internacional “Shinrin Youku: un baño de bosque en Soutomaior”, para maiores de 18 e ata 30 anos, do 15 ao 26 de xullo, cuxa inscrición manterase aberta ata cubrir as prazas dispoñibles.

O campamento nos Peares terá lugar do 7 ao 12 de agosto e a inmersión no mundo empresarial, para mozos de 14 a 18 anos, será do 17 ao 21 de xullo.