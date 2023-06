O Concello da Guarda vén de incorporar dous puntos de recollida de cápsulas de café usadas para a súa reciclaxe. Un sitúase na praza de abastos e outro no Punto Limpo. Unha iniciativa que parte da petición cidadá de ter un lugar onde poder deixalas e que está a ter gran aceptación en todo o país.

Circularcaps é unha organización sen ánimo de lucro formada por 25 fabricantes de café que conta xa con máis de 4.600 puntos de recollida a nivel nacional, presentes en todas as provincias.

Recoller, reciclar e dar unha nova vida ás cápsulas de café usadas é o obxectivo. Grazas a un modelo colaborativo entre o consumidor, a distribución, os concellos e as empresas do sector, proporciónaselle unha segunda vida ao plástico, ao aluminio y á borra do café, empregada para facer composto.

Son precisos tan só tres pasos para pechar o círculo de reciclaxe. Primeiro: recollida de todo o depositado nos puntos habilitados a tal fin e transporte a un reciclador especializado. Segundo: reciclaxe en planta, separando os distintos materiais, o aluminio fúndese de novo e o plástico tritúrase. E, por último: segunda vida as borras do café, que se converten en composto rico en nutrientes para usos agrícolas; os pellets xerados no tratamento das cápsulas plásticas son empregados para fabricar novos produtos como compoñentes de cadeiras de escritorio, mobiliario urbano, etc; e o aluminio das cápsulas, sendo infinitamente reciclable, transfórmase en moitos novos obxectos cotiáns como bolígrafos, portaminas...

Recollida de voluminosos

O Concello da Guarda tamén pon a disposición da veciñanza o servizo de recollida de voluminosos, o cal se debe solicitar chamando ao número de teléfono 986 61 00 00.

Soe funcionar semanalmente, aínda que depende da disposición de persoal en cada momento. O persoal avisa ao solicitante un ou varios días antes de cal será o día que se vai a pasar a facer a recollida, e este debe deixar os residuos na rúa, sen entorpecer o fluxo do tráfico rodado nin o paso peonil, ou nos contedores mais próximos. Os voluminosos deben estar ás 07.30 horas, podendo deixalos xa a partir das 22.00 horas do día anterior, e os operarios pasarán ao longo da mañá para facer efectiva a súa retirada.

Dende o Concello lembran que non se recolle nin entullo nin restos de poda, para este tipo de residuos debe ser o propietario o que os traslade ao punto limpo, só se recollen mobles ou aparellos de gran volume.