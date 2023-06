O Concello de Nigrán vén de estrear o primeiro dos tres documentais da serie “Nigrán na Memoria”, o correspondente a Rosa de Malde, derradeira muiñeira de Camos. A curta, de 20 minutos de duración, está pendurada na web municipal www.arquivoaudiovisualnigran.org, creada no 2021 co obxectivo de recuperar e preservar o pasado máis recente do municipio e, por outra banda, difundilo.

Ao mesmo portal subirase proximamente o da última redeira de Panxón, Rosalía González, estando xa o da campaneira Esther Nande.