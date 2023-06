O Concello de Nigrán iniciou as obras para transformar a Praza Rosalía de Castro, no centro do municipio, nun lugar de referencia para a infancia e as familias. Deste xeito, unha gran torre escalable de 10 metros de altura e con forma de foguete preside o espazo central que ata agora ocupaba unha fonte ornamental sen uso desde hai anos. Este convértese no elemento de xogo máis grande da comarca. Conta cun tobogán recto nun primeiro nivel e outros dous tubulares a máis altura, o superior deles a 7 metros e cunha disposición en espiral. Adicionalmente, o chan está forrado de caucho para outorgarlle a máxima seguridade.