O Porriño acolle hoxe unha nova edición do Gran Premio Concello do Porriño, proba nacional do ranking da Real Federación Española de Ciclismo Elite Sub23 organizada polo club Master da Louriña en colaboración co Concello do Porriño e a Xunta de Galicia.

Tal e como explicou o presidente do club organizador, Juan José Álvarez, durante o acto de presentación, este ano a “proba está incluída no campionato galego polo que, o primeiro ciclista galego que cruce a liña de meta será campión autonómico”. Álvarez agradeceu ao “Concello do Porriño, á Federación Galega, á Xunta de Galicia e a LASAL Cocinas que sigan apostando pola categoría raíña do ciclismo” e destacou que “se trata dunha carreira moi atractiva que contará co mesmo percorrido que as anteriores edicións”.

Pola súa banda, Rafael Pérez, do patrocinador LASAL Cocinas agradeceu a Juan José e á súa familia “o esforzo e o traballo que fan durante todo o ano polo deporte no Porriño. Ese é o retorno da inversión, que os rapaces poidan facer deporte e que o ciclismo volva flotar na vila cunha proba destas características”. Daniel Benavides, xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta, recoñeceu tamén o labor de Juan José Álvarez, “un referente de traballo desinteresado e constante”.

O presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, agradeceu, pola súa parte, o apoio da Xunta de Galicia ao ciclismo ao igual que o do Concello do Porriño e convidou a todo o mundo a desfrutar da proba este sábado, 3 de xuño.

A inscrición, xa pechada, estivo limitada a 200 participantes. Entre ás 15.00 a 16.00 horas poderase recoller o dorsal e a saída está programada para as 16.30 horas.