Celébrase mañá domingo a primeira edición da Volta Ciclista ó Baixo Miño e o Concello de Tomiño prepárase para acoller un tramo desta proba, organizada polo Team Oiense en colaboración co Concello de Tomiño e co resto dos concellos da comarca. A competición ciclista está dirixida a deportistas Elite e Sub 23 e é puntuable para o ránking nacional e a Copa Galicia nestas dúas categorías.

A inscrición está xa pechada, e estableceuse un máximo de 200 participantes. Será un percorrido de 125 quilómetros con saída ás 10.00 horas dende o Mosteiro de Oia e ás 13.15 horas dende o campo de fútbol deste mesmo municipio.