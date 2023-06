O xoves, 8 de xuño, haberá unha visita guiada ao Arquivo Municipal de Tui, con motivo do Día Internacional dos Arquivos. Efeméride que se celebra cada 9 de xuño, data na que se conmemora a creación en 1948, auspiciada pola UNESCO, do Consello Internacional de Arquivos, unha organización internacional non gobernamental destinada a promover a xestión e uso eficientes dos documentos de arquivo, así como a preservación do patrimonio arquivístico da humanidade.

As celebracións entorno a esta data ampliáronse hai uns anos a toda unha “Semana Internacional dos Arquivos”, na que institucións de todo o mundo realizan distintas actividades orientadas a difundir o papel que xogan os arquivos na sociedade e a promover a utilización do patrimonio documental conservado neles. Este ano a Semana Internacional dos Arquivos 2023 , #IAW2023, ten lugar entre o luns 5 e o venres 9 de xuño co tema da construción dunha comunidade global de #ArchivosUnidos (#ArchivesUnited). O Arquivo Municipal de Tui súmase a esta celebración cunha visita guiada ás súas instalacións o xoves 8, ás 12.00 horas, achegando á cidadanía o labor que se realiza dende este órgano da administración local e dando a coñecer os fondos documentais que conserva. As persoas que desexen participar na visita deben inscribirse enviando un correo electrónico ao enderezo arquivo@tui.gal.