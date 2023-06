O alumnado do CEIP Antonio Blanco coñeceu a riqueza natural do seu Concello da man do guía de montaña Julio Eiroa. Esta excursión pechou o ciclo de visitas guiadas que os escolares de todos os ciclos do colexio de Covelo realizaron no marco do proxecto RíosAldeasMontañas do Concello de Covelo. Unha iniciativa financiada polo Concello que reforzou os esforzos realizados nestes últimos anos para dar a coñecer a riqueza medioambiental e histórica do concello facendo que mensualmente participen non só ducias de visitantes, tamén a veciñanza.

O alumnado visitou onte o Suído para coñecer a riqueza dos nacentes dos ríos, os ecosistemas das turbeiras e os humedais co obxectivo de entender a importancia da conservación da auga para as parroquias. A excursión complétase coa visita á gandaría Sestelo na parroquia de Godóns e coñecer así as distintas posibilidades que ofrece o rural. O Concello de Covelo realizou ao longo deste curso distintas actividades en colaboración co centro educativo local como a impartida por cibervoluntarios sobre navegación segura na rede e tecnoadiccións. Outra das actividades realizada en colaboración co Concello e coa Deputación de Pontevedra foi a de diversidade afectivo sexual da man da asociación Nós Mesmas, as de animación no entroido ou as distintas saídas ofrecidas para todos os ciclos dentro do programa RíosAldeasMontañas. RíosAldeasMontañas Trátase dun conxunto de actividades destinadas ao alumnado dos ciclos de primaria do C.E.I.P Antonio Blanco Rodríguez de Covelo. Un deseño previsto a varios anos consecutivos de excursións interpretativas de educación ambiental e patrimonio. O proxecto iniciado neste curso, rematará no 2028 cando o alumnado que este ano está en 1º de primaria chegue a 6º. Así, durante o curso escolar realizarase unha saída por ciclo. 1º e 2º Primaria sairán xuntos, 3º e 4º polo seu lado e 5º e 6º de primaria tamén. O nome do proxecto recolle os conceptos que unifican esta formación. O alumnado de 1º e 2º participou en actividades no ecosistema fluvial do fondo dos vales que percorre Covelo. O de 3º e 4 en actividades ligadas á vida na aldea e parroquias e o de 5º e 6º visitou as serras e montañas do Concello de Covelo.