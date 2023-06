O curso está chegando ao seu fin para o alumnado da Escola Municipal de Debuxo e Pintura e para pechar esta edición chea de diversión e aprendizaxe, o alumnado dos grupos “Espertando a Creatividade”, “Infantil I” e “Infantil II” presentan unha exposición co mundo submarino como fío condutor.

Baixo o título “Mergullos: Achega ás Técnicas Pictóricas Mixtas”, a mostra pode visitarse no Multiusos de Arcade ata o vindeiro xoves, o 8 de xuño.

Deporte e música

A axenda cultural non ten parada en Soutomaior. Hoxe a partir das 18.00 horas, no pavillón A Montesiña, terá lugar o Festival de clausura das Escolas Deportivas.

E mañá domingo, no Multiusos de Arcade ás 20.00 horas, concerto do grupo folk Airiños da Peneda que presenta o novo disco “Sorrisos no ceo”.

O acceso a ambos eventos é libre e de balde.