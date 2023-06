Conmemorouse o 31 de maio o Día Mundial Sen Tabaco, promulgado pola Organización Mundial da Saúde (OMS) en 1987, co obxectivo de informar e concienciar sobre os efectos nocivos e letais do consumo de tabaco e da exposición pasiva ao fume desta substancia.

Por este motivo o Servizo de Prevención de Drogodependencias do Concello de Tui, está levando a cabo uns obradoiros dirixidos ao alumnado de 6º de Primaria nos centros educativos de Guillarei, Rebordáns, no Nº 2 e no Colexio Maristas Santa María.

Nestes obradoiros os escolares reciben información sobre os efectos nocivos do tabaco e elaboran unhas cartas dirixidas a persoas fumadoras, animándoas a deixar o tabaco, ou agradecendo o esforzo a aquelas que foron quen de deixar este hábito. Unha selección destas cartas serán publicadas na revista “Aprende a escoital@s” que edita este servizo.

O alumnado recibe tamén nestes obradoiro un material complementario da Asociación Española contra o Cancro, no que se incide no consumo de cigarros electrónicos. Os novos dispositivos para fumar son unha moda perigosa entre os máis novos, o consumo de cigarros electrónicos entre os estudantes de 14 a 18 anos sitúase no 22,8%. O seu uso pode ser a porta de entrada ao consumo de nicotina. Ademais, máis do 77% dos estudantes que fumaron tabaco recoñecen ter vapeado.