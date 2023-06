O rakú é unha técnica tradicional xaponesa de elaboración de cerámica nacida no século XVI, dende este país exportouna a Europa o artista británico Bernard Leach a finais do XIX e en Galicia introduciuse, fai agora 34 anos, da man da Escola Municipal de Cerámica de Nigrán, situada nas antigas escolas de Cotros, en San Pedro da Ramallosa.

“A descrición de Leach chegou aos Estados Unidos e alí adoptou características propias, nós facémolo máis similar aos americanos, pero xa adquirimos o noso propio estilo, por iso lle chamamos ‘Rakú Según Nigrán’”, explica Emilia Guimeráns, directora da Escola dende a súa orixe, fundada en 1984, sendo con case 40 décadas de historia das máis antigas de Galicia.

Ao longo de todo este mes os 70 alumnos da escola, dende nenos de 6 anos a persoas xubiladas, realizan pezas ex profeso para rakú, a única particularidade é que deben ser nun barro que resista o choque térmico, de liñas sinxelas e non demasiado grandes para poder optimizar o forno. Unha vez feitas píntanse con esmaltes especiais, desde vidrados a metalizados.

A xornada máis importante é a da cocción “porque todo o alumnado debe traballar conxuntamente e ten lugar durante toda unha semana, que neste ano foi a última de maio”. Así, primeiro constrúen un forno ao aire libre e estiban dentro as súas creacións. Cando este alcanza os 1.000 graos, xeralmente en menos dunha hora, ábreno e extraen con pinzas as pezas completamente incandescentes, coa aparencia do ferro cando se forxa. Rapidamente se introducen en serraduras 15 minutos, que é o que lle proporciona o seu particular aspecto cuarteado, e despois lávanse. “Realmente é a antitécnica porque non sabes exactamente que vai a saír, só podes intuílo, hai que ter a mente aberta; o resto do ano, sen rakú, os resultados son máis previsibles”, comenta Emilia.

O día do enfornado “respírase un ambiente festivo” que culmina cunha cea todos xuntos no propio taller e a exposición das pezas obtidas. “A atmosfera que se xera é especial, involúcrase xente de todas as idades que traballan de maneira sincronizada, realmente é a mellor parte”, confesa Emilia, quen explica que precisamente a palabra rakú significa “compartir, diversión e felicidade”