O martes día 13 de xuño de 2023 a Casa dos Alonsos da Guarda acollerá a primeira sesión de Encontros en familia. Unha nova proposta do Servizo de educación e apoio familiar (SEAF) que pretende achegar á cidadanía temas actuais que inviten ao debate e a reflexión sobre o papel da familia na sociedade actual e ao mesmo tempo ofrecer recomendacións e orientacións prácticas ás familias, profesionais da educación e coidadores. O obxectivo destes encontros é fortalecer as súas capacidades e habilidades parentais e de crianza, ofrecendo pautas positivas para consolidar os vínculos familiares e garantir a protección integral das crianzas e adolescentes.

Na organización destes encontros tívose en conta as preocupacións e demandas das familias e profesionais do ámbito da educación e sanidade que traballan no concello da Guarda.

En total serán sete encontros, o primeiro deles o martes 13 de xuño baixo o título “Vivindo a vida desde o presente” no que se pretende abordar temas tan importantes como a saúde mental, hábitos saudables e o tempo de ocio e familiar, dirixindo ao público asistente cara a reflexión sobre como modificar a nosa visión de vida pódenos achegar a unha maior calidade.

Este día terá lugar tamén a presentación do ciclo completo de encontros que se retomarán despois do verán cunha periodicidade quincenal e mensual. A duración de cada un será de 90 minutos e estarán dirixidos por Esteban Figueirido, psicólogo especializado en terapia familiar e Beatriz Arroyo, traballadora social clínica, psicoterapeuta e tanatóloga

Programa

En setembro, o martes 19, encontro baixo o título “Se estamos ben, eles estarán ben” tratarase a influencia da relación que hai entre os proxenitores sobre os fillos. En outubro, o día 10, “As condutas autolesivas”, no que se falara sobre prevención e intervención, abordando as condutas que supoñan un risco para a integridade da persoa entre elas o suicidio, e o 24 “O bo uso da tecnoloxía”, como controlar as últimas tecnoloxías e conseguir que elas non controlen a un. Xa no mes de novembro, o día 7 a sesión xirará arredor da “Ruptura de parella”, moitas perdas e algunhas ganancias, e o 21 “O acoso escolar”, detección, prevención e intervención familiar. O último encontro está programado para po martes 12 de decembro, “A afectación do dó ás relaciones familiares”, no que se aportarán ferramentas e comunicación para xestionar o dó.

Todas as charlas realizaranse os martes na Casa dos Alonso (planta baixa do Concello) en horario de 19.30 a 21.00 horas. A entrada é libre ata completar aforo. Para máis información poden chamar aos teléfonos 680 197 937 (SEAF) ou 986 614 507 (Servizos sociais).