As alfombras florais, o dragón lendario e a Danza das Espadas e das Burras e as Penlas volven ás rúas de Redondela a vindeira semana. A vila celebra a tradicional Festa da Coca, do 7 ao 11 de xuño. A música será a outra gran protagonistas destas catro xornadas, con actuacións musicais de bandas locais, grupos consolidados de rock e grandes verbenas.

As pregoeiras neste 2023 son as Sarillas, o equipo de veteranas do club SAR de Redondela, que serán as encargadas de dar o pistoletazo de saída co acto inaugural da lectura do pregón, o mércores 7 ás 20.00 horas. De seguido terá lugar o acto solemne do Relevo de Burras no que Miriam Villar Martínez releva a Sonia Carrera Piedras, e a continuación, realizarase unha homenaxe aos alfombristas Carmen Alonso Martínez e Salud, Alonso Martínez, Lila Rodríguez, Otero, Delia Vilas Barcia, Guadalupe García Díaz, Antonia Fernández Álvarez, Alejandro Hinrichs Gallego e María Martínez Fernández, e tamén ao danzante da Danza de Espadas Rubén González Alfonso para rematar co acendido da iluminación da festa.

Esa noite estará amenizada coa música de América de Vigo, a partir das 22.00 horas, no Campo da Feira, e será cando, de madrugada, se confeccionen as alfombras florais polas que transcorrerá, o xoves de Corpus, a procesión, que comezará ás 13.00 horas e irá acompañada da Banda de Música Municipal de Redondela, trala cal se realizará o baile da Danza das Espadas e das Penlas nas prazas da Torre e da Constitución. Previamente, oficiarase a Misa Maior e será o desfile d Coca cos Mordomos e Diañiños, acompañada dos xigantes e cabezudos que xa desfilarán na tarde da primeira das xornadas festivas. Ese xoves, festivo local en Redondela, continuará a programación ás 18.00 horas co concerto da Banda de Música de Redondela e ás 22.00 horas verbena a cargo da orquestra Saudade.

Rock

Os tapices florais volverán a elaborarse na noite do sábado, nesta ocasión nas rúas de Vilavella, para lucir na procesión e danzas do domingo, cando de novo sairá en desfile a Coca. Pero antes queda por diante unha fin de semana repleta de actividades. A xornada do venres estará dedicada ao rock coas actuacións de RMS, Los Motores e Sínkope, no Campo da Feira, ás 21.00, 22.00 e 23.15 horas, respectivamente.

O sábado a música chega da man da orquestra Gran Parada, Chaleco Reflectante, Bombai e Rodri Vegas, tamén no Campo da Feira, ás 21.00, 00.00, 01.15 e 02.30 horas, respectivamente.

E o domingo, porán o broche de ouro a Banda de Música de Chapela, que ofrecerá un concerto ás 18.00 horas na Alameda de Castelao e a orquestra Cinema que amenizará a verbena a partir das 22.00 horas no Campo da Feira.