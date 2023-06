Bueu enche de cor as súas rúas coa celebración da Festa das Alfombras Florais

A Festa das Alfombras Florais 2023, declarada de Interese Turístico Galego, afiánzase en Bueu. O Concello, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, a Asociación Cunchas e Flores e do Colectivo independente de alfombristas e veciñanza de Bueu, presenta a programación da tradicional festa floral. O sábado día 10 e o domingo día 11 de xuño serán as xornadas elixidas para a celebración da Festa das Alfombras Florais 2023, nas cales haberá música e, sobre todo, moita cor.

A noite do sábado dará comezo a celebración da festa floral coa representación, ás 22,00 horas, por parte da Deputación de Pontevedra, da obra “Habitarme” da Compañía de Danza e Teatro Al lío. Trátase dunha peza de danza teatro que, tal e como explican dende a fundación Igual-Arte, trata sobre mulleres diversas, ben habitadas, desexantes, facedoras, que cuestionan e que se cuestionan, sobre mulleres que desacomodan, que escollen moverse e buscar outros modos. A fundación artística integral Igual-Arte acolle a persoas con capacidades diferentes e xurdiu no 2002 baixo o cometido de abrir un espazo no cal as persoas con diversidade funcional puidesen expresarse de maneira artística.

Á medianoite dará comezo a tradicional elaboración das alfombras florais por parte da veciñanza e dos colectivos. Os tapices florais atravesarán o casco urbano, cun percorrido que irá polas rúas Eduardo Vincenti, Pazos Fontenla, Francisco Escáneo e Montero Ríos.

O domingo día 11 continuará a Festa das Alfombras Florais 2023. Nesta xornada, ás 18.00 horas, celebrarase a misa solemne do Corpus Christi, na cal cantará a Coral Polifónica de Bueu. A continuación desenvolverase a tradicional procesión desta festividade, que estará acompañada pola Banda de Música Artística de Bueu. Pola noite, ás 21,00 horas, a cidadanía poderá gozar e bailar ao ritmo da orquestra pontevedresa La Oca Band a cal será a encargada de pechar unha fin de semana marcada pola tradición e a arte efémera.

A Festa das Alfombras de Bueu foi declarada de Interese Turístico Galego no ano 2017 pola Axencia Galega de Turismo. Con máis dun cento de anos de antigüidade, a festa das alfombras aínda traslada a tradición ao municipio bueués. As carrozas que se elaboraban na antiga carpintaría da fábrica Massó forman parte das lembranzas dos veciños e veciñas da vila. Nestes últimos anos, os tapices medraron e tamén se espallou o seu coñecemento por todo o mundo.

Solicitude de material ata o luns

As persoas interesadas en confeccionar alfombras florais aínda están a tempo de solicitar o material. Así, deben cubrir o formulario creado polo Concello para a solicitude de material con prazo ata o vindeiro luns, 5 de xuño. Este pódese atopar e completar no propio consistorio, en formato físico, e a través da web concellodebueu.gal, de xeito electrónico.

Entre o material dispoñible atópase trigo, cebada, xices, cola e rotuladores. O Concello alenta á veciñanza, as asociacións e a outros colectivos a participar e colaborar na confección das alfombras florais e así manter viva unha tradición con moita historia ás súas costas.