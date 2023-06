A exposición «Viaxando. Coleccións de Arte Afundación e ABANCA» pode verse ata o 11 de xuño na Praza do Concello. Unha mostra de rúa en Salvaterra grazas á colaboración entre Afundación, ABANCA e o Concello.

Co obxectivo de amosar as coleccións de arte de ABANCA e Afundación fóra das súas sedes, Afundación deseñou unha exposición de rúa que permite encher as prazas de diferentes localidades coa creación dalgún dos artistas máis interesantes dos últimos douscentos anos. Obras que poden enmarcarse no impresionismo, o rexionalismo, romanticismo ou naturalismo, pero tamén novas linguaxes contemporáneas que mesturan a colaxe, o grafitti, a fotografía ou incluso o fume con trazos de factura moi persoal.

As pezas seleccionadas convidan a facer unha viaxe, unhas por Galicia e outras arredor do mundo: Siena, O Cairo, A Habana, Chicago, a Antártida, a India ou Tokio a través da obra de importantes nomes da arte como Villaamil, Sotomayor, Carlos Sobrino, Freixanes, Pamen Pereira ou Berta Cáccamo.