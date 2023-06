Na edición 2023 da Festa de Corpus, ademais da tradicional delegación de La Orotava e de Monçao, tamén farán mostras do seu arte alfombristas italianos de Pietra Ligure.

A delegación italiana visita por primeira vez o Corpus ponteareán despois de que a Asociación de Alfombristas Ponteareas fora convidada en varias ocasións a participar no Pietra Ligure InFiore, un dos certames máis importantes de Europa de arte efémera polo seu número de participantes e polo tamaño das obras creadas.

Esta delegación confeccionará o seu tapiz floral. Será redondo e estará situado na Praza Bugallal.

O Corpus Christi 2023 contará tamén coa presenza da delegación tinerfeña de La Orotava, que visitará Ponteareas nun ano moi especial, xa que se celebra o 40 aniversario de irmandade entre as dúas vilas. A súa alfombra presidirá novamente a Praza de Bugallal o vindeiro domingo 11 de xuño.

“É un grande orgullo e emoción recibir un ano máis as nosas irmás e irmáns de La Orotava, especialmente este ano tan significativo. Unha ocasión que nos brinda a oportunidade de fortalecer aínda máis os lazos que unen as nosas dúas comunidades e de conmemorar catro décadas de amizade, intercambio cultural e colaboración mutua”, como sinalou a alcaldesa en funcións, Cristina Fernández.

Como é xa tradición, tamén estará en Ponteareas a delegación de Monçao, reforzando un ano máis os lazos de irmandade coa cidade portuguesa. A rúa Fernández Vega gardará o espazo habitual para a alfombra lusa.

Con estas delegacións convidadas, “cada ano a nosa festa grande convértese nun grande evento no que manter un estreito contacto con outras cidades do mundo”, salientou a rexedora.

Medallas de Prata

Na Festa de Corpus tamén se lle entregará a Medalla de Prata do Corpus Christi a 18 alfombristas, unha por cada tramo alfombrista: Pedro González polo tramo da Orotava, María del Carmen Groba polo tramo de Praza Bugallal, Inés Sertaje pola alfombra da rúa Oriente, Susana Rodríguez pola Praza Maior (1º tramo), Roberto Mera pola Praza Maior, Margarita Táboas por Ferreiros (1º tramo), Mónica Martínez pola alfombra da ANPA Pena do Equilibrio, Ana María Barros Carrera polo tramo Ferreiros-San Roque e Marta Amil por Fonte do Baratillo, Fernando Centenera polo tramo de Fernández Vega e Pilar Domínguez por Cantón de Boavista, Sara Nieto polo tramo da Castiñeira, Rosa Álvarez pola Asociación de Veciños A Pena do Equilibrio, José Carlos Pérez polo tramo de Santa Bárbara de Prado, María del Carmen Pérez polo tramo das Monxas Reveriano Soutullo, Laureano Covelo pola alfombra de Reveriano Soutullo, Alvarina Álvarez pola rúa Constitución e María Ángeles Fernández polo tramo do Arco da Vella.