Veciñanza de Gondomar leva unha semana defoliando plantas de cara a confección das alfombras florais que decorará a escalinata de San Bieito o vindeiro domingo de Corpus. Os preparativos son múltiples e por iso para a organización todo tipo de axuda é benvida, dende a aportación de materiais (verdes, plantas e flores, especialmente todas aquelas de cor amarelo forte) ata botar unha man, tanto nos días previos como na propia noite de elaboración dos tapices. Que neste caso esténdese a practicamente 24 horas, pois segundo indican a confección comeza as 10 da mañá do sábado e prolóngase de xeito ininterrompido, agás as paradas para comer, ata a primeira hora da mañá do domingo.

Será a comezos da vindeira semana cando inicien o traballo de recollida e clasificacións das flores. Todas as tardes, a partir das 5, este grupo de veciños está no centro parroquial traballando, alí recollerán todo o que lles leven e incluso tamén se ofrecen a ir a recollelo alí a onde se lles indique. E é que estas alfombras van máis alá de Gondomar, calquera persoa que o desexe, da igual a súa procedencia, pode colaborar.