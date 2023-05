Finalizou con gran éxito de participación o programa “Con Voz Propia” posto en marcha pola Concellería de Igualdade de Baiona, a través do Centro Municipal de Información á Muller. Foi unha intervención psicopedagóxica no que a práctica vocal (coral e solista) se utilizou para incrementar o empoderamento das mulleres.

A cabalo entre a canto-terapia e a aula de música común, o programa combinou as estratexias propias do ensino convencional do canto co enfoque musicoterapéutico, facendo da expresión musical un vehículo para a expresión emocional. Este proxecto parte da premisa de que a aprendizaxe de canto, como conxunto de técnicas e habilidades vocais e musicais unidas á expresión de emocións auténticas, pode incrementar a seguridade e a confianza, axudando na descuberta e valorización de si e da/s outra/s, favorecendo a inclusión e mellorando a propia estima e realización.