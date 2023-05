O Concello da Guarda arranca no mes de xuño a terceira edición do ciclo “Sostendo o Futuro”, actividades coa finalidade de tomar conciencia en torno aos valores de sostibilidade e coidado da contorna. Con este obxectivo organízanse catro actividades durante os meses de xuño e xullo.

O programa arranca o Día Mundial do Medio Ambiente, o 5 de xuño, co Plogging cos colexios, no cal o alumnado participará na recollida de lixo, ben correndo ou andando, por diferentes espazos da vila. E o día 23 realizaranse os obradoiros “As abellas e as aromáticas”, especialmente dedicados a crianzas de entre 3 e 12 anos, no Castelo de Santa Cruz ás 19.30 horas.

Xa no mes de xullo, o día 9, terán lugar os “Baños de natureza”, unha actividade para adultos e crianzas no Monte Santa Trega ás 18.30 horas. O día 21 realizarase na Xunqueira de Salcidos a actividade “Bolboretas nocturnas”, unha actividade tamén para pequenos e maiores que se iniciará ás 21.15 horas, cunha duración de entre 3 e 4 horas.

Dende a Concellería de Medio Ambiente do Concello da Guarda convídase a toda a cidadanía a participar nestas actividades. Para máis información pódese consultar a páxina web municipal www.aguarda.es