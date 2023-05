Un total de 19 persoas participaron na última xornada de limpeza da natureza pola zona das Eiras. A Comunidade de Montes xa fixera un importante traballo previo de limpeza e, por tanto, había moi pouco lixo, case todo pouco visible.

O Rosal organizou unha nova saída do seu grupo de voluntariado de limpeza da natureza, un encontro que “supón un impacto moi positivo no noso concello grazas ao seu labor e que nos permite ao mesmo tempo fomentar a concienciación e participación activa da veciñanza no coidado do noso medio ambiente e dos espazos naturais nos que se goza de tempo de lecer”, explica a alcaldesa, Ánxela Fernández.

A vindeira cita está prevista para o domingo 4 de xuño. As persoas interesadas en participar deberán inscribirse chamando ao Concello ao 986 62 50 00 ou enviando un correo electrónico a conserxe@orosal.gal especificando nome, apelidos, documento de identidade e número de teléfono de contacto, así como nome e apelidos das persoas que se inscriban baixo a súa responsabilidade.Todas as persoas inscritas contarán cun seguro de participación na actividade.