Subiuse a unha bicicleta por primeira vez pasada a pandemia, para seguir facendo deporte e despexarse tras o confinamento nun momento no que os ximnasios estaban pechados. Dende entón, Diego Álvarez Alonso non deixa de colleitar éxito tras éxito. O Concello de Tomiño organizou unha recepción ao ciclista afincado neste municipio do Baixo Miño, un encontro no que felicitar ao deportista pola súa carreira curta pero meteórica.

“É un orgullo ver o gran talento que teñen os nosos veciños e veciñas e como con paixón, dedicación e esforzo conseguen grandes logros”, destacou a alcaldesa, Sandra González. A rexedora remarcou a importancia do deporte para a vida, porque “é saúde, compañeirismo, amizade... e valores importantísimos que queremos seguir transmitindo ás novas xeracións”. Todoterreo e polivalente Dende que puxo un pé enriba da bicicleta, Diego Álvarez demostrou os seus grandes dotes de corredor todoterreo e polivalente. Deportista do Team Oiense, na súa curta carreira xa se proclamou campión da Copa Galicia 2022 e campión da Trasatlántica MTB Series 2023 cun récord de pleno de vitorias, cinco de cinco, tras 17 anos de historia da competición. Durante a recepción, a alcaldesa e concelleiros deron os parabéns a Diego Álvarez e animárono a continuar progresando e recollendo triunfos como ten feito ata agora.