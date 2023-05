Francisco Fernández del Riego, veraneante ilustre de Nigrán por elección propia durante 30 anos e que xace en San Pedro da Ramallosa, é o gran protagonista do mes de maio na localidade miñorana ao ser o autor a quen se lle dedican este ano as Letras Galegas.

Con este obxectivo, o Concello de Nigrán organiza a exposición “Francisco Fernández del Riego: unha idea de Galicia e da liberdade”, unha mostra elaborada xunto á Fundación Penzol e a Editorial Galaxia e que estará na entrada da biblioteca municipal durante todo o mes e que, a través de oito paneis, plasma toda a súa biografía dun xeito ameno. No acto de inauguración interveu precisamente Xosé Manuel Soutullo, director da Fundación Penzol; Carlos Meixome, fundador do Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) e promotor de Del Riego como o primeiro fillo adoptivo de Nigrán no 2002, e Juan González, alcalde de Nigrán e tamén fundador do IEM. Como sucedeu nas Letras Galegas do 2017 con Carlos Casares (veciño de Vilariño e enterrado en San Fiz) o Concello de Nigrán realizará unha serie de actos durante maio para recordar a figura do seu primeiro e único fillo predilecto.

“Francisco Fernández del Riego foi un embaixador de Nigrán na república universal das Letras, con múltiples referencias a estas terras nas súas obras, un amante de Praia América que contribuíu ao bo nome do noso concello”, explicou o alcalde, Juan González, quen no 2002 promoveu como membro fundador do IEM e como concelleiro de Cultura, a súa distinción como fillo adoptivo. “A Del Riego debémoslle tamén a doazón a Nigrán de mil libros da súa colección persoal de Lourido”, recordou o rexedor, quen avanzou que unha sala da Biblioteca será bautizada co seu nome e que a propia exposición será emprestada a toda aquela entidade que, a posteriori, queira acollela.

Pola súa banda, Carlos Meixome definiu a Del Riego como “un militante e un traballador cun proxecto claro para Galicia” e Soutullo sintetizou a biografía.