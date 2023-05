A Asociación Banda de Música Popular de Tui vén de inaugurar a súa sede, instalacións que tamén acolle a súa propia escola de música. A pesar de que botou andar a comezo de curso e na que se forman unhas 40 persoas, nenos, mozos e maiores, nas diferentes especialidades, non foi ata o pasado mes de abril cando se celebrou o acto oficial.

Trátase dun edificio situado Guillarei, ata entón en desuso e que foi escola en 1930 e logo pasou a ser centro cultural. Ten unha superficie de 270 metros cadrados e pertencente á Comunidade de Montes desta parroquia tudense, que o cedeu á agrupación musical a cambio de que esta acometera a reforma do inmoble. Para elo, e para adaptarse aos novos métodos de ensinanza dixital, impulsar a formación instrumental e teórica a través das tic’s, a asociación partiu dunha inversión de 77.568,34 euros, achegando o 90 % a Xunta de Galicia a través do programa do Medio Rural Leader e a parte restante con fondos propios da asociación.

Numerosas persoas participaron da xornada inaugural, un acto feito para achegar estas instalacións restauradas, así como todo o material pedagóxico e educativo, aos veciños de Guillarei e de todo o municipio de Tui, que con esta actuación ve reforzado as ensinanzas musicais neste Concello, á vez que se nutre de novos valores tanto ao Conservatorio como á propia banda de música.