Andrea Zermeno e David Quinteiro amosan, ata o 1 de xuño, na Sala de Exposicións Municipal, no edificio Francisco Sánchez en Tui, a mostra “Donde nunca TuiYo”.

Estes dous novos artistas tudenses ofrecen unha novidosa exposición que mestura fotografía, pintura e debuxos. “Donde nunca Tui” é un proxecto de deformacións fotográficas. Os autores sinalan que a mostra conta “cun guión dividido en tres actos: fotografías, óleos que as teatralizan e debuxos como produto de converxencia, facendo unha chiscadela ao rexeitamento polas artes absurdas da expresión máis nocturna”. Engaden que “son escenas compostas de terra e vidro. Lugares e persoas que só existen na cámara de Andrea e no pincel de David. A través da linguaxe pictórica David emprega as fotografías de Andrea mantendo un mimetismo visual pero alterando para iso texturas ou formas e cores. Outras obras son doutras etapas pero enlazan perfectamente dentro da diálogo establecido. Os debuxos xorden como complemento facendo un conxunto máis amplo e compacto”.

A concelleira de Ensino e Cultura, Sonsoles Vicente Solla, sinalou, no acto de apertura da mostra, que esta exposición que recolle esta proposta de Andrea Zermeno e David Quinteiro “expresa a aposta do Concello de Tui pola promoción e apoio aos novos artistas da nosa cidade e contorna para que poidan amosar a súa produción artística, neste caso mesturando fotografía, debuxos e pintura nunha fórmula que resulta de grande interese e atractivo.

A exposición “Donde nunca Tuiyo” pódese visitar ao longo deste mes de maio na Sala de Exposicións Municipal, en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas e os sábados de 09.00 a 13.00 horas.