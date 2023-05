25 actuacións musicais, 40 curtametraxes, 8 longametraxes, coloquios, exposicións, roteiros, actividades arredor do cinema como pintura, humor gráfico e gastronomía é o resumo da vinte edición do Festival de Cans.

Luis Zahera premio Pedigree 2023; homenaxe a Melania Cruz e Ángel Suanzes cos Chimpíns de Prata; presentación de “Honeymoon” por Quique Otero acompañado de Nathalie Poza e Javier Gutiérrez e tamén de “Matria” co seu director Álvaro Gago e María Vázquez; As Fillas de Casandra, Los Punsetes e Mr. Kilombo entre as actuacións musicais; foco internacional coa presenza da directora Valérie Massadian, que fará unha introdución das curtas que se van proxectar, e o reparto de 11.000 euros en premios entre as pezas que compiten na sección oficial de curtas, vídeo clips e pintura.

Todo elo en cinco días, dende o pasado martes ata hoxe sábado, considerado o día grande, que culminará coa entregada de galardóns, nun acto ás 23.00 horas na Leira do Río tralo cal, a partir da medianoite, porán o broche de ouro o concerto de Mr. Kilombro, seguido das sesións Discochimpín a cargo de Serial Killers, ata as 02.30 horas, e Rapariga DJ, ata 04.30 horas.

Será, a de hoxe, unha xornada ben longa, comezando xa ás 10.00 horas o primeiro pase matinal das proxeccións de curtas a competición, que se sucederán ao longo de todo o día, en horario de mañá e de tarde, nos baixos de Cans, así como as retrospectivas con Valèrie Massadian e Rosalía Fernández Rial.

Tamén ás 10.00 horas celebrarase polos camiños da parroquia o roteiro sonoro “Oficios de casa en casa” co escritor e cantante Xurxo Souto, un encontro que se completa con outros como o coloquio na Leira, con Morris e Antón Reixa, ao mediodía no Torreiro, onde pola tarde haberá xuntanzas cos realizadores das seccións Ficción e Animación, a partir das 16.00 horas, e Furacáns, ás 17.30 horas.

Javier Gutiérrez e Luis Zahera selaron onte a súa estrela no Torreiro e hoxe, ás 13.15 horas, será a quenda de Nathalie Poza. Acto tralo cal estará presente outra das grandes protagonista do Festival de Cans, a música, nesta ocasión Mallou amenizará a sesión vermú, á vez que, no Cuberto de Antonio, Pablo Díaz presenta o seu espectáculo “Coas nosas mans” para os máis pequenos da casa, a quen tamén van dirixidos os obradoiros que se realizarán pola tarde e a “Caixiña de mistos”, un dos espazos con máis éxito entre a cativada consistente nunha selección de curtametraxes de animación para público infantil no interior dunha vella caravana dos anos sesenta, acondicionada como sala de cine, será no parque do Río a partir das 15.30 horas.

Dende a primeira hora da tarde e ata a madrugada non deixará de soar a música. Haberá un desfile de chimpíns polos camiños de Cans amenizado coa Banda de Gaitas de Mosende, con saída ás 15.30 horas desde a Casa de Rafa e Paz en dirección ao Torreiro; o trío Motobomba fará animación de rúa no parque do Río e no Voulevar; na Leira do Río, ás 19.00 horas, tocará The Limboos e no Torreiro Tony Lomba, ás 21.30 horas.