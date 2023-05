O mes de maio, o mes grande da cultura en Galicia, arranca en Gondomar coa presentación para a comunidade educativa e a veciñanza do proxecto “José Gil. Pontevedra, Provincia de Cine, na Orixe do Cinema”

Con esta iniciativa preténdese difundir e poñer en valor a figura e obra do que foi sen dúbida iniciador do cinema en Galicia, nado en Rubiós (As Neves) en 1870.

Gil foi fotógrafo, director, operador de cámara, realizador, produtor e exhibidor de cinema nun tempo no que o cinema nacía en todo o mundo.

Gil mantivo unha relación moi estreita co Val Miñor e os seus concellos a través de numerosas fotografías e filmacións realizadas durante o primeiro terzo do século XX. Nomeadamente en todas as actividades das escolas “americanas” da comarca. De feito, Gil visitará moitas veces as escolas de Gondomar, Nigrán e Baiona para documentar ritualmente os fitos de cada ano: a inauguración solemne do curso escolar e entrega de premios (setembro), a Festa da Raza (12 de outubro), o aniversario da entidade Unión Hispano Americana Valle Miñor (xaneiro), a Festa da Árbore (primavera) e a celebración da Independencia de Arxentina (25 de maio).

Asemade, Gil realizou numerosos filmes para os centros de emigración. O máis relevante será Nuestras fiestas de allá, que percorre practicamente todas as festas populares do Val Miñor en 1928. É un dos sete títulos realizados por José Gil que chegou ata nós.

Por último, o Val Miñor foi testemuña da actividade do flamante Cinemóbil1 en 1926. O camión viaxou pola Ramallosa e A Guarda, ata que tan só seis días despois da súa estrea, nun novo xiro de guión, arde inesperadamente o camión na noite do 11 de decembro de 1926 na estrada de Gondomar a Camposantos, perdéndose o prototipo e as películas.

Programación

Na mañá de onte chegaron aos centros de ensino o Cinemóbil 3, un camión de época que emula ao Cinemóbil 2 de 1929. Este do 2023 é un museo itinerante a través do cal se expón a vida e transcendencia de José Gil a todo o alumnado e docentes. E pola tarde, no auditorio de Gondomar, realizáronse proxeccións dirixidas á veciñanza en xeral co obxectivo de que vivisen unha experiencia, a mesma que viviron os seus devanceiros de Gondomar hai cen anos.

A programación complétase esta mañá, a partir das 10.00 horas, con actividades tamén para toda a cidadanía: visita ao Cinemóbil 3, presentación do libro “Nos días encantados de agosto” de Manolo González, coloquios e concerto, ás 13.00 horas, da Agrupación Musical de Vincios nunha sesión vermú que rememorará a importancia da música na andaina vital e profesional de José Gil.