O Concello de Soutomaior lanzou o concurso “Verbas para comunicar” para festexar o Día das Letras Galegas. O certame consiste na presentación dun traballo en lingua galega, que pode ser en formato texto ou audiovisual, no cal se transmita unha idea, sentimento, opinión... que queiramos comunicar e compartir con outras persoas.

Inscricións abertas

Establécense dúas categorías, A para estudantes de 1º, 2º, e 3º de ESO e B para os de 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato (categoría B) do Colexio Santiago Apóstolo e do IES Soutomaior. O fin do prazo de presentación dos traballos, que deberá realizarse en liña a través da web municipal, estableceuse nas 14.00 horas do vindeiro mércores 11 de maio.