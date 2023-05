O centro da terceira idade da Cañiza acolleu unha charla impartida pola Garda Civil e a Policía Local da Cañiza sobre seguridade dirixida a persoas maiores, onde se abordaron cuestións como as estafas do gas, electricidade ou as chamadas telefónicas para pedir datos co fin de subtraer diñeiro.

Durante a xornada abordáronse temas como situacións cotiás nas que se dan casos de delincuencia e como identificalos, ciberseguridade, consellos para ir ao banco, maneiras de actuar ante posibles abusos na contorna familiar residencial e consellos para ter unha maior seguridade no domicilio e na rúa. O obxectivo da charla era que as e os asistentes soubesen cales son os recursos que están á súa disposición no caso de que se atopen ante situacións de delincuencia ou se coñeza a alguén que as esté vivindo, pero tamén incidir en que a Garda Civil e a Policía Local da Cañiza están preto para darlles unha resposta aos diferentes problemas. Os asistentes tomaron nota de consellos como o de que en caso de perder as chaves da vivenda, cambiar as fechaduras. Igualmente, os axentes recomendáronlles pedir información sobre cando corresponden as revisións técnicas no fogar, para evitar enganos de falsos técnicos. Unha advertencia da que tamén tomaron boa nota foi da de non facilitar datos persoais nin bancarios a descoñecidos. Tampouco a de falar con estraños sobre plans de viaxe nin publicalas en redes sociais. Outra recomendación é a de ir acompañado ao banco de alguén de confianza, ou preguntar aos empregados e non aceptar xamais axuda de descoñecidos. Por outra banda, en algo tan sinxelo como camiñar pola vía pública a recomendación é camiñar pola parte interior da beirarrúa e usar bolso de bandoleira para evitar tiróns.