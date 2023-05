Afondar nas habilidades dixitais de cadaquén, sacándolles partido e coñecer novas ferramentas que axudan a melloralas é o obxectivo da campaña itinerante “Generación D” que chega a vindeira semana á Guarda.

O espazo “Únete a la Generación D’, cada día somos más” visitará a vila mariñeira do martes o ao xoves 11 cunha unidade móbil instalada diante do centro cultural, alí os asistentes poderán ampliar información sobre buscadores da Internet, redes sociais, ciberseguridade, xestións en liña… Esta experiencia ofrece aos usuarios multitude de recursos e orientación para o sinxelo desenvolvemento das súas competencias dixitais, aplicable a todos os ámbitos da vida cotiá.

Os obradoiros, xogos e actividades están pensados para que toda a cidadanía participe na experiencia e rache coa fenda dixital. A experiencia é totalmente gratuíta e ten unha duración aproximada duns 30-40 minutos.

A unidade móbil está equipada con tecnoloxía inmersiva que convida a participar nunha serie de actividades prácticas para fomentar e incentivar o desenvolvemento das competencias dixitais. Unha experiencia que se axustará ás necesidades de cada usuario.

A actividade comezará cun test autodiagnóstico que permitirá coñecer o nivel en competencias dixitais de cada usuario. Cos resultados, personalizarase a experiencia e porase a disposición multitude de cursos, formacións ou obradoiros cos que desenvolver e fortalecer os coñecementos.

Co resultado do test, os usuarios enfrontaranse a xogos e actividades do máis variados e de todos os niveis: dende aprender a realizar unha procura óptima na Internet ata fuxir das fake news, optimizar o uso das redes sociais ou xestionar a identidade dixital.

Ademais, os asistentes poderán participar na sala de escape. Unha actividade inmersiva na que os usuarios terán que poñer en práctica o aprendido se queren resolver o xogo e lograr saír da sala.

O mellor de todo é que todas as actividades dan puntos. Dende o Concello da Guarada animan a que cadaquén sume os seus e conseguir así que a localidade ocupe o posto número un da clasificación xeral de municipios de España. O que máis puntos obteña terá un premio

Inscricións gratuítas

Para participar, os colectivos interesados so teñen que confirmar a súa asistencia e escoller o horario que mellor se adapte ás súas necesidades na seguinte ligazón uneteageneraciond.es/reservas-1, establecéndose un máximo de 15 persoas por grupo.