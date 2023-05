Promocionar a nosa lingua e as letras galegas é o obxectivo co que a Concellería de Cultura vén de impulsar o programa de dinamización cultural “Tui en Letras”.

A programación comezou xa o pasado 14 de abril coa XIV edición de “Tui Le”, realizada en colaboración entre as bibliotecas escolares de Tui e a Biblioteca Pública Municipal. A cita reuniu a máis de 400 estudantes no paseo da Corredoira e contou coa actuación de Bea Campos e o seu espectáculo “As palabras perdidas”, xunto ás poetas María Lado e Lucía Aldao con ‘Aldaolado’.

Tamén xa se presentou o libro de Samuel Ferro “Tierra de leyenda – El legado de Breogán” e Raquel Queizás ofreceu esta semana o conto “O eco das pedras”.

A seguinte das actividades está programada para o vindeiro mércores, día 10 ás 10.00 horas na biblioteca municipal, onde o autor, Manuel Martínez Torres presentará o libro “Canto da emigración. Historia da música de Teódulo R. Paramos”.

Xa na festividade do Día das Letras Galegas, o 17 de maio, a cita será coa XXIV Feira do Libro Galego, onde participarán a Librería Iris e a Librería Nobel con 13 postos. O mesmo día, a escritora tudense Beatriz de Saracho dará lectura ao pregón e autores e autoras poderán asinar os seus libros. Ás 12.00 h Títeres Viravolta presentará o seu espectáculo “A nena que rega a alfabaca e o príncipe preguntón”. Pola tarde, ás 18.30 horas actuará o mago Samuel Ferro con “A maxia das letras”. A Feira terá lugar no paseo da Corredoira a partir das 11.00 horas.

Para rematar o mes de maio, o mércores 24 ás 18.00 horas, a biblioteca municipal acollerá o contacontos “O traxe novo do rei” con Tarabelos Teatro.

Xa en xuño, o venres 9 a cita será cunha ruta literaria por Tui. Partirá ás 19.30 horas dende a biblioteca municipal, onde o martes día 20, ás 18.00 horas, terá lugar un encontro literario con Ledicia Costas e os clubs de lectura tudenses arredor do seu libro “Infamia”.

Tamén no mes de xuño conmemorarase o CXXXII Aniversario dos Xogos Florais de Galicia. Con tal motivo, o xoves día 22 Xesús Alonso Montero ofrecerá a conferencia “Manuel Murguía e os Xogos Florais de Tui” no edificio Francisco Sánchez, ás 20.00 horas. E o sábado 24 a cita será cun recital poético co “Cántico dos topónimos esdrúxulos” de Pepe Caccámo e a música de Magdalena Gamallo, na praza de Frómista tamén ás 20.00 horas.