Unha cea-cóctel celebrada en bodegas La Val, en Salvaterra de Miño, conseguiu recadar 4.500 euros para unha das ONG que envía axuda aos damnificados dos terremotos rexistrados o pasado febreiro en Turquía e Siria, que deixaron cando menos 41.000 mortos. Sen fogar e sen servizos básicos, milleiros de nenos e as súas familias tratan agora de saír adiante.

Por este motivo, Salvaterra acolleu, o pasado 28 de abril, unha cea benéfica na que participaron empresas e veciñanza e entre todas e todos conseguiron xuntar esa cifra económica, a través do pago do prato por persoa da cea, as rifas vendidas e os donativos recadados. Houbo persoas que non asistiron pero tamén deron a súa aportación a esta causa.

A axuda vaina xestionar a ONG IAE e será destinada á adquisición de contedores vivenda. O labor principal desta organización, é a intervención en catástrofes natural, en Galicia están dotados cunha unidade canina, que interveu en Turquía na primeira fase e rescatado a tres persoas con vida baixo os entullos.