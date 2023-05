Sabarís vén de transformarse nos últimos días nunha auténtica galería de arte. Dende o pasado sábado e ata o vindeiro domingo, 14 de maio, máis de 500 obras de 50 artistas enchen de cor e mestría as rúas desta singular zona baionesa. Deste medio cento de artistas participantes na XV edición do Mercado de Arte de Sabarís, dez expoñen unha mostra da súa obra nos escaparates dos establecementos comerciais.

Un plano mostra a roteiro da arte en Sabarís que se pode visitar a calquera hora do día e que terá os seus días máis álxidos do 12 ao 14 de maio, cando se celebre o mercado no multiusos.

Centos de pezas dunha decena de artistas expóñense nos escaparates dos diferentes establecementos comerciais ata a vindeira fin de semana, cando se celebre o XV Mercado de Arte

A inauguración coa apertura de postos será o venres ás 17.00 horas e no mesmo lugar tamén se poderá visitar a exposición “La movida viguesa. Explosión y creatividad” con obras de Pedro Sardiña, Víctor das Heras e textos de Emilio Alonso. O sábado 13, ás 18.00 horas, Agustín Jarmardo impartirá a conferencia “BOTTO:NFs, Inteligencia artificial y comunidad.

O horario do mercado será ininterrompido, dende ás 11.00 e ata ás 21.00 horas.

Certame Chicho Solveira

Tralo éxito da posta en marcha do I Certame de Pintura Rápida ao aire libre en Sabarís Chicho Solveira, a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sabarís (COEMSA) e a Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor (OVALMI) volven convocalo lembrando así a figura deste veciño de Sabarís, gran amante da pintura.

O certame, que se celebrará o vindeiro domingo 14 de maio nas rúas deste lugar, tamén ten como obxectivo fomentar e espertar a creatividade artística a través da pintura.

A temática versará sobre Sabarís en toda a súa extensión, deixando liberdade aos autores en canto a técnica e estilo. A execución será directa, diante do motivo ou do modelo natural. Non se permitirá o uso de fotografías, computadores, cámaras medios ou materiais gráficos.

O concurso está aberto a todos os artistas que o desexen. A inscrición para participar na iniciativa deben facerse a través de correo electrónico escribindo ao enderezo coemsa2010@hotmail.com. O prazo para anotarse permanecerá aberto ata o venres día 12.

Establécense dous premios para o primeiro e segundo clasificados de 800 e 400 euros, respectivamente. Ademais, hai un premio especial para o mellor artista xuvenil, na categoría de 11 a 16 anos, e outro infantil, de 4 a 10 anos, consistentes nun diploma e en materiais de pintura e libros.