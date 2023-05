A vila de Bueu vivirá na última fin de semana de maio, do 26 ao 28, unha nova edición da concentración moteira, organizada polo Club Moteiros do Morrazo, coa colaboración do Concello de Bueu e da Xunta de Galicia.

O venres 26 ás 17.00 horas arrancarán as inscricións, e pola noite, a partir das 22.30 horas, haberá un concerto co grupo local La Quinkillada, Dj Chimo Cabreira, Dj Charlie Style e Dj Rubén Díaz. O sábado 27 ás 12.00 horas estarán abertas as inscricións. Xa pola tarde, ás 17.00 horas, haberá ruta con pinchada pola zona, seguido de exhibición stunt a cargo de Paulo Martinho, e proba de decibelios e motos lentas. Pola noite, as persoas inscritas poderán gozar dunha cea con sorteo de agasallos, unha ruta nocturna con antorchas polas rúas de Bueu, e á volta queimada gratis e festa con Dj Rubén Díaz e Dj Toño Dous Eventos. O domingo 28, de 10.00 a 11.30 horas, desenvolverase un almorzo para as persoas inscritas, e a mañá culminará cunha ruta moteira, e unha sesión vermú con entrega de trofeos amenizada coa Charanga Charandonga. Os eventos terán lugar na zona de As Lagoas, onde se situará unha carpa que acollerá diversos postos de venda. As entradas anticipadas xa se esgotaron, pero na billeteira poderán adquirirse por un prezo de 22 euros en xeral, e de 17 euros para soci@s. Esa inscrición inclúe caña de benvida, bolsa de agasallo, camiseta, antorcha, cea do sábado e almorzo do domingo, acampada con duchas e sorteo de agasallos.